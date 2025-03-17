İstanbul’da sahte emniyet müdürü yakalandı: Evinde silah ve uyuşturucu bulundu!

İstanbul’da yaşanan ilginç olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde gerçekleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, bölgedeki asayiş uygulaması sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta bulunan K.T. isimli şahıs, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtarak, polislere sahte kurum kimliğini gösterdi. Ancak şüpheli, yaptığı bu kimlik hilesinin ardından polisin dikkatini çekti ve gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, K.T.’nin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek bulundu. Ardından şüphelinin ikamet adresine yapılan baskında ise, daha şaşırtıcı bulgular ortaya çıktı. Evde, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 1 pompalı tüfek, airsoft silah, 1 susturucu aparatı, 2 bıçak, hançer, balta, 126 farklı silaha ait fişek ve çok sayıda havalı tabanca fişeği ele geçirildi. Bunun yanı sıra, şüphelinin evinde bir miktar uyuşturucu madde de bulundu.

Gözaltına alınan K.T., emniyetteki işlemleri sonrası “6136 Sayılı Kanun’a muhalefet”, “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından adli makamlara sevk edildi. Tutuklanan şüpheli, yasal işlem başlatılarak, sahte kimlik kullanarak toplumda güven ortamını sarsmaya yönelik suçlardan yargılanacak.