İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İstanbul'da son günlerde sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurmuştu.

İstanbul Valiliğinden yapılan son açıklamada, 13 Ocak Pazartesi gününden bu yana İstanbul genelinde sahte alkol kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme vakalarında ciddi oranda artış meydana geldiği belirtilmişti.

Alınan son bilgiye göre, metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.

31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.