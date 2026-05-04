İstanbul'da sahte ikamet izni operasyonu: Göçmen kaçakçısı 31 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle ikamet izni temin eden bir şebekeye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu kişilere sahte evrak düzenleyerek ikamet izni sağlayan bir şebeke çökertildi.

SAHTE TAAHHÜTNAMELERLE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI YAPTILAR

Emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda, yakalanan şüphelilerin Türkiye'deki bazı yabancılar için sahte belgeler hazırladıkları tespit edildi. Şebeke üyelerinin, ikamet izni başvuruları sırasında resmi makamlara ibraz edilen evraklar üzerinde oynamalar yaptıkları anlaşıldı. Şüphelilerin aynı zamanda sahte içerikli taahhütnameler düzenleyerek göçmen kaçakçılığı suçuna doğrudan iştirak ettikleri belirlendi.

Savcılık soruşturması çerçevesinde derinleştirilen incelemelerde, suça karışan şahısların kimlik bilgileri ve açık adresleri ekipler tarafından tek tek saptandı. Tüm tespitlerin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 31 şebeke üyesi, sorgulanmak ve resmi işlemleri tamamlanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SAHTE İZİN ALANLARA GERİ GÖNDERME İŞLEMİ BAŞLIYOR

Operasyonun ardından, şebekenin düzenlediği sahte evraklarla Türkiye'de kalış hakkı elde eden yabancı uyruklu şahıslarla ilgili süreç de netleşti. Yürütülen soruşturma kapsamında, sahte belgeler kullanılarak alınan tüm ikamet izinlerinin iptal edileceği öğrenildi.

Belgeleri geçersiz sayılacak bu kişiler hakkında vakit kaybetmeden geri gönderme işlemlerine başlanacağı aktarıldı.

