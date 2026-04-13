İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: İmalathanede 1,5 milyon hap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bayrampaşa'daki bir imalathaneye düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla üretilen 1,5 milyon sahte hap ve milyonlarca hap yapımında kullanılacak kimyasal ham madde ele geçirildi. Kamu sağlığını tehdit eden kaçakçılık faaliyetine yönelik düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ilaçlarla oluşan kamu zararının engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. İlaç kaçakçılığına yönelik yürütülen incelemelerde, sahte ve kaçak ilaçların piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Çalışmaların derinleştirilmesiyle birlikte, 8 Nisan Çarşamba günü Bayrampaşa ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İMALATHANEDE 1,5 MİLYON SAHTE HAP

Sahte ilaç imalathanesine dönüştürülen adrese yapılan baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Mekanda gerçekleştirilen aramalarda, yasadışı kimyasal etken maddeler kullanılarak üretilen 1,5 milyon sahte hap bulundu. Ekipler ayrıca, yaklaşık 10 milyon sahte hap üretimine yetecek miktarda ham madde ele geçirdi.

Operasyonun ardından yakalanan iki şüphelinin tahkikat işlemleri emniyette tamamlandı. Soruşturma aşamasında gözaltına alınan şüphelilerden 1’i işlemlerinin ardından adli makamlarca emniyetten serbest bırakıldı. Diğer zanlının ise "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak veya satmak" tan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.