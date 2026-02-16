İstanbul'da 'sahte oturum' vurgunu: Kendilerini memur gibi tanıtıp dolandırdılar

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, çalışma amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklulara sahte evrak düzenleyerek dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı. Kendilerini kamu görevlileriyle irtibatlı gösteren şebekenin, 7 kişiyi 14 bin dolar dolandırdığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "oturum belgesi dolandırıcılığı" yapan bir şebekeyi takibe aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile koordineli yürütülen çalışmalarda, özellikle Filipinler uyruklu kişilere yönelik dolandırıcılık olaylarında son dönemde belirgin bir artış yaşandığı saptandı.

KAMU GÖREVLİSİ İZLENİMİ YARATTILAR

Yapılan incelemelerde, yabancı uyruklu mağdurların şikayette bulunmadığı ancak suç örgütünün sistematik bir yöntem izlediği ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, çalışma amacıyla Türkiye'ye gelen göçmenlere sahte evrak düzenleyerek oturum izni alabileceklerini vadettikleri belirlendi. Dolandırıcıların bu süreçte kendilerini bazı kamu görevlileriyle ilişkiliymiş gibi göstererek güven sağladıkları tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, şüpheliler bu yöntemle sahte oturum belgesi düzenledikleri 7 Filipinliyi toplam 14 bin dolar dolandırdı. Şebekenin, mağdurların yasal statü kazanma konusundaki hassasiyetlerini kullanarak haksız kazanç elde ettiği belgelendi.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli olmak üzere Eskişehir ve Kocaeli'de operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 2'si Türk vatandaşı, 7'si Filipinler uyruklu toplam 9 kişiyi gözaltına aldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada operasyonun detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Belirtilen şekilde haksız kazanç temin edilmek suretiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçunun işlendiği projeli ve teknik takipli çalışma sonucunda elde edilen delillere göre anlaşılmakla atılı suça iştirak ettikleri tespit edilen 2'si vatandaşımız, 7'si Filipinler ülkesi uyruklu toplam 9 şüpheli hakkında saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icra edilmiştir. Sonucunda şüpheliler gözaltına alınmış ve suçta kullanılan birçok delile el konulmuştur."

