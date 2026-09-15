İstanbul'da sahte para ve altın operasyonu! 11 şüpheli yakalandı, yüz binlerce liralık sahte banknot ele geçirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para ve altın sürerek esnafı ile vatandaşları mağdur eden kalpazanlık şebekesine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.
15 Eylül 2026 tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştiren ekipler, suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 11 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
ESNAF VE VATANDAŞI HEDEF ALAN SAHTECİLİK AĞI ÇÖKERTİLDİ
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, piyasaya sahte Türk lirası, döviz ve sahte ziynet eşyası sürmeye hazırlanan şahıslar tek tek deşifre edildi. Piyasaya sürülmeden önce yakalanan sahte emtiaların özellikle kuyumcular ile perakende esnafı hedef aldığı tespit edildi.
ARAMALARDA ELE GEÇİRİLEN SUÇ UNSURLARI
Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda yüksek miktarda sahte para, döviz basım materyali ve sahte altın ele geçirildi:
357 bin 400 TL tutarında sahte Türk lirası banknot
500 ABD doları sahte döviz
15 adet 100 ABD doları bandrolü
2 bin 636 adet bandrollü özel kağıt
6 adet sahte altın bilezik
1 adet sahte altın kolye
1 adet sahte tam altın
Emniyetteki sorguları devam eden 11 şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Parada Sahtecilik" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı