İstanbul'da sahte para ve altın operasyonu! 11 şüpheli yakalandı, yüz binlerce liralık sahte banknot ele geçirildi

15 Eylül 2026 tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştiren ekipler, suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 11 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

ESNAF VE VATANDAŞI HEDEF ALAN SAHTECİLİK AĞI ÇÖKERTİLDİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, piyasaya sahte Türk lirası, döviz ve sahte ziynet eşyası sürmeye hazırlanan şahıslar tek tek deşifre edildi. Piyasaya sürülmeden önce yakalanan sahte emtiaların özellikle kuyumcular ile perakende esnafı hedef aldığı tespit edildi.

ARAMALARDA ELE GEÇİRİLEN SUÇ UNSURLARI

Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda yüksek miktarda sahte para, döviz basım materyali ve sahte altın ele geçirildi:

357 bin 400 TL tutarında sahte Türk lirası banknot

500 ABD doları sahte döviz

15 adet 100 ABD doları bandrolü

2 bin 636 adet bandrollü özel kağıt

6 adet sahte altın bilezik

1 adet sahte altın kolye

1 adet sahte tam altın

Emniyetteki sorguları devam eden 11 şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Parada Sahtecilik" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.