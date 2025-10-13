İstanbul’da saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti!

Gazeteci ve çevre aktivisti Hakan Tosun, 10 Ekim akşamı İstanbul’un Esenyurt ilçesinde saldırıya uğradı. Kafasına aldığı darbeyle ağır yaralanan Tosun, yol kenarında baygın halde bulundu.

Euronews'e göre, üzerinde kimlik bulunmadığı için yakınlarına hemen haber verilemeyen Tosun, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Doktorlar, Tosun’un beyin kanaması geçirdiğini ve durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı gazeteci, olaydan 24 saat sonra hastanede olduğu öğrenildi. Tosun, 13 Ekim’de yaşam mücadelesini kaybetti.

SALDIRIYLA İLGİLİ İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Tosun’un ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, avukatları tarafından yapılan açıklamada iki kişinin tutuklandığı bildirildi. Ancak tutuklanan şüpheliler hakkında detaylı bir bilgi verilmedi. Soruşturmayı yürüten savcılığın, olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığını araştırdığı belirtildi.

Tosun’un ailesi ve arkadaşları, pazar günü hastane önünde toplanarak bir basın açıklaması yaptı. Aile, doktorlardan aldıkları bilgiler doğrultusunda saldırının kasıtlı olabileceğini dile getirdi.

Aile adına yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Önce düşme ya da gasp olabileceğini düşündük. Ancak doktorların verdiği bilgilerden sonra Hakan’a kasten saldırıldığından şüphelenmeye başladık. Boynundan aldığı darbenin öldürme kastıyla yapıldığına inanıyoruz. Olayın gerçeğini ortaya çıkaracak olan emniyet birimleridir. Biz Hakan’ın ailesi olarak burada ondan gelecek iyi bir haber bekliyoruz. Talebimiz açıktır: Bu olay derhal ve şeffaf bir şekilde aydınlatılsın, failler adalet önüne çıkarılsın.”

“KİMLİĞİ BELİRLENMEDEN SAATLERCE BEKLETİLDİ”

Aile, Tosun’un hastaneye getirildikten sonra kimliğinin belirlenmemesi nedeniyle yakınlarına geç haber verildiğini söyledi. Aile açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Tosun, annesine gitmek üzere evine dönüyordu. Toplu taşımayı kullanırken kayboldu. Biz aradık, kayıp başvurusunda bulunduk. Saatlerce hiçbir hastanede olduğuna dair bilgiye ulaşamadık. Sabah saat 04.00’te Çam Sakura Hastanesi’nde olduğunu öğrendik. Ancak karşımızda polis yoktu, kimse bize bilgi vermedi. Hakan Tosun’un hastanede olduğuna dair bilgi, bizim kayıp başvurumuzdan sekiz saat sonra geldi. Hakan’ın parmak izi alınmadan, acil yoğun bakımda kimliği belirlenmeden bekletilmesi kabul edilemez. Olayın yaşandığı anda neden kimlik tespiti yapılmadı?”

HAKAN TOSUN KİMDİR?

1975 yılında İstanbul’da doğan Hakan Tosun, medya kariyerine 1993 yılında özel radyoların yayına başlamasıyla birlikte teknik danışman olarak adım attı. 1998’de İzmir’e yerleşen Tosun, çeşitli televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştıktan sonra belgesel yapımcılığına yöneldi. 2009’dan itibaren ekoloji, çevre hareketleri ve toplumsal olayları konu alan belgeseller çekti.

Tosun’un imzasını taşıyan yapımlar arasında “Çatılara Doğru”, “Tekel İşçileri”, “Büyük Anadolu Yürüyüşü”, “Dönüşüm (Gentrification)” ve “Validebağ Direnişi” gibi belgeseller yer aldı.

Bağımsız gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Tosun, aynı zamanda “Doğa ve Kent Aktivizm Documentary” adlı yapım şirketinde yönetmenlik yapıyordu.