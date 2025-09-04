İstanbul’da savcı cinayeti: Katil zanlısının ifadesi herkesi şoke etti

İstanbul Çekmeköy’de, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüphelinin daha önce üç farklı suç kaydı bulunduğu ve iki kez cezaevine girdiği öğrenildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul’da savcı cinayeti: Katil zanlısının ifadesi herkesi şoke etti
Yayınlanma:

Olay, akşam saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Savcı Kayhan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mustafa Can Gül, suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

CENAZE ADLİ TIP’A GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul’da savcı cinayeti: Katil zanlısının ifadesi herkesi şoke etti - Resim : 1

Savcı Kayhan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ZANLININ SABIKA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Mustafa Can Gül’ün, “kadına karşı şiddet”, “ısrarlı takip” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi. Ayrıca 9 Kasım 2024 – 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı tespit edildi.

HUSUMET YILLAR ÖNCESİNE DAYANIYOR

Soruşturmada ortaya çıkan bilgilere göre zanlı, yaklaşık iki yıl önce aynı restoranda garson olarak çalışıyordu. Bu dönemde sık sık restorana gelen Savcı Kayhan ile tartışma yaşadığı ve aralarındaki husumetin o yıllara dayandığı ileri sürüldü.

ZANLININ İFADESİ: “KENDİMİ KAYBETTİM”

Sabah’ın aktardığına göre zanlı Mustafa Can Gül ifadesinde şunları söyledi:

“Ben bu mekanda çalışıyordum. Daha önce tartışmamız oldu. İşten çıkınca bu restoranla bağımı kesmedim, buraya gelip gitmeye devam ettim. Dün akşam savcıyı öldürmek için gitmedim. Orada kendisini görünce geçmişe dair konuştuk. Savcıyla tartıştık, küfür etti. Kendimi kaybettim, bıçağı sapladım...”

KYK yurt fiyatlarına zam: Yeni dönem ücretleri belli oldu!KYK yurt fiyatlarına zam: Yeni dönem ücretleri belli oldu!Eğitim
Son dakika: Google, Gmail ve Youtube çöktü!Son dakika: Google, Gmail ve Youtube çöktü!Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

savcı ifade öldürüldü
Günün Manşetleri
Filistin, terörle mücadele, hudut güvenliği ve Suriye mesajları
Türkiye’nin tarım ve gıda üretimi 22 yılda 3 kat arttı!
Vatan Partisi’nden kız ortaokulu uygulamasına tepki
Birleşik Metal-İş’ten dikkat çeken zam talebi
21 ilde FETÖ operasyonu!
Katil zanlısının ifadesi herkesi şoke etti
İstanbul Boğazı’nda tekneler ve yatlar için yeni yasaklar
Savcıyı öldüren zanlıyla aynı karede
Göçmen kaçakçılığına darbe
20 ilde yağış alarmı
Çok Okunanlar
20 ilde yağış alarmı 20 ilde yağış alarmı
Gram altın rekora koşuyor! İşte 4 Eylül 2025 güncel altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor! İşte 4 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
Fenerbahçe’de arayış hızlandı! Fenerbahçe’de arayış hızlandı!
Son dakika: Google, Gmail ve Youtube çöktü! Son dakika: Google, Gmail ve Youtube çöktü!
Motorine gece yarısı zam geldi! Motorine gece yarısı zam geldi!