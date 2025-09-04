İstanbul’da savcı cinayeti: Katil zanlısının ifadesi herkesi şoke etti

Olay, akşam saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Savcı Kayhan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mustafa Can Gül, suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

CENAZE ADLİ TIP’A GÖTÜRÜLDÜ

Savcı Kayhan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ZANLININ SABIKA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Mustafa Can Gül’ün, “kadına karşı şiddet”, “ısrarlı takip” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi. Ayrıca 9 Kasım 2024 – 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı tespit edildi.

HUSUMET YILLAR ÖNCESİNE DAYANIYOR

Soruşturmada ortaya çıkan bilgilere göre zanlı, yaklaşık iki yıl önce aynı restoranda garson olarak çalışıyordu. Bu dönemde sık sık restorana gelen Savcı Kayhan ile tartışma yaşadığı ve aralarındaki husumetin o yıllara dayandığı ileri sürüldü.

ZANLININ İFADESİ: “KENDİMİ KAYBETTİM”

Sabah’ın aktardığına göre zanlı Mustafa Can Gül ifadesinde şunları söyledi:

“Ben bu mekanda çalışıyordum. Daha önce tartışmamız oldu. İşten çıkınca bu restoranla bağımı kesmedim, buraya gelip gitmeye devam ettim. Dün akşam savcıyı öldürmek için gitmedim. Orada kendisini görünce geçmişe dair konuştuk. Savcıyla tartıştık, küfür etti. Kendimi kaybettim, bıçağı sapladım...”