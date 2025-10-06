İstanbul’da silahlı saldırı! Sinan Ateş davasının sanığı Serdar Öktem hayatını kaybetti

Sinan Ateş davası sanıklarından biri olan Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli’deki ofisinin önünde uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’un en işlek bölgelerinden biri olan Şişli Büyükdere Caddesi bu akşam silah sesleriyle sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, Sinan Ateş davası sanıklarından Avukat Serdar Öktem, ofisinin önünde uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırının hedefi oldu.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Öktem’in ofisinden çıktığı sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin aracıyla geldiği ve ateş açtığı öne sürüldü. Saldırı sonrası çevrede büyük panik yaşandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Saldırının ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, cadde trafiğe kapatıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Öktem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

