İstanbul’da 'Siyah Şapkalı Hacker' operasyonu: 19 milyon kişinin bilgilerini çalıp sattılar

Haber Global Muhabiri Enes Geyik'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından bilişim suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Milyonlarca kişinin verisini ele geçiren ve finansal dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KENDİSİNİ "SİYAH ŞAPKALI HACKER" OLARAK TANIMLIYOR

Soruşturma kapsamında, suç örgütünün G.C.G. isimli şüphelinin liderliğinde hareket ettiği ve bu şahsın kendisini “siyah şapkalı hacker” olarak tanımladığı tespit edildi. Şebeke üyeleri, özellikle yurt dışında bulunan bankalardaki “uyuyan hesaplar” olarak tabir edilen hesaplara sızdı. Bu hesaplarda bulunan paralar, şüpheliler tarafından kontrol edilen farklı hesaplara aktarıldı.

Örgütün ayrıca ele geçirdiği banka ve kart bilgileri üzerinden kart kopyalama işlemleri yaptığı belirlendi.

19 MİLYONU AŞKIN KİŞİNİN VERİSİ SATIŞA ÇIKARILDI

Şüphelilerin siber eylemleri banka dolandırıcılığıyla sınırlı kalmadı. Çeşitli sosyal medya platformlarına sızan örgütün, yapılan incelemelerde yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel veriyi depoladığı ve 10 bin 768 kişinin sosyal medya hesapları ile e-posta bilgilerine erişim sağladığı ortaya çıktı. Çok sayıda internet sitesine ait kullanıcı bilgilerini kopyalayan şüpheliler, bazı kamu kurumlarının veri tabanlarına da izinsiz erişim sağladı. Elde edilen bu veriler kullanılarak özel sorgu panelleri oluşturuldu ve kişisel veriler ücret karşılığında satıldı.

Soruşturma dosyasına yansıyan diğer detaylara göre örgüt, bir sigorta şirketinin veri tabanına girerek 5 bin 500 adet kaza poliçesini ele geçirdi. Yasa dışı bir yayın platformu kurmak amacıyla çevrim içi toplantılar düzenleyen şüpheliler, çok sayıda kişiye ait kimlik doğrulama fotoğraflarını depolayarak Telegram üzerinden satışa sundu. Şebekenin tüm bu eylemleri gerçekleştirmek için çeşitli casus yazılımlar kullandığı ve bu sızma yöntemlerine ilişkin eğitim videoları hazırladığı da belirlendi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından düğmeye basan ekipler, düzenlenen operasyonla 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç unsuru taşıyan çok sayıda dijital materyale el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturmayı çok yönlü ve titizlikle sürdürüyor.