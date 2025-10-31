İstanbul'da "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde ettikleri gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler gerçekleştirdikleri iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında, suç örgütünün 402 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konulduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmanın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını kapsadığı ifade edildi. Açıklamada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" edilerek elde edilen suç gelirleri ile "pos tefeciliği" suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesinin tespit edildiği vurgulandı.

ELEKTRONİK PARA STATÜSÜNÜ SİPER ETMİŞLER

Yapılan açıklamada, yürütülen mali incelemeler neticesinde, şirketin sahip olduğu elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine meşru ticari faaliyet izlenimi kazandırılarak finansal sisteme sokulması için kullanıldığının değerlendirildiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların titizlikle incelendiği ifade edilen açıklamada, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılmak suretiyle sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen ve kartlarla yapılan, tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlere engel olunmadığına dikkat çekildi. Alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa zaman aralıklarıyla kullanıldığı ve bu durumun gerçek bir ticari faaliyetten ziyade "para aktarımı" ve "pos tefeciliği" niteliği taşıdığının tespit edildiği belirtildi.

LONDRA MERKEZLİ SİGORTA ŞİRKETİ ÜZERİNDEN AKLAMA

Soruşturmada ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağladığı da tespit edildi. Söz konusu sigorta şirketinin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulandı.

Yürütülen mali analizler neticesinde, bu kapsamda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait, toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildiği açıklamada belirtildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve tespit edilen mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirildiği anlatıldı.

OZAN ELEKTRONİK PARA AŞ'YE TMSF KAYYIM ATANDI

Başsavcılık açıklamasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ'ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kayyım atanmasına karar verildiği ifade edildi. Şirketin mali yapısının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandığı belirtildi.

Açıklama, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleriyle tamamlandı.