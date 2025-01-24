İstanbul'da suç örgütlerine büyük darbe! 23 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik megakentte önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, motosiklet de kullanarak "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "iş yerlerine silahla ateş etme" suçlarına karışan, silahlı suç örgütlerini organize eden ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin adres ve kimliklerini belirledi.

Harekete geçen ekipler, kentin çeşitli ilçelerinde şüphelilere yönelik 25 Aralık 2024 ile 18 Ocak'ta iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 102 ruhsatsız tabanca, 321 şarjör, 2 otomatik tabanca, suikast tabancası, 2 bin 102 mermi, 10 av tüfeği ile çok sayıda uzun namlulu tüfek parçası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 24 şüphelinin işlemleri sürüyor.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ AÇIKLAMA YAPTI

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur" şiarıyla, organize suç örgütlerine ve şiddet içeren suç gruplarına yönelik mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Selami Yıldız, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda, çok sayıda silah ele geçirildiğini vurguladı.

Kentin huzurunu tehdit eden suç gruplarına ve motosikletli suç örgütlerine yönelik mücadelelerinin aralıksız devam edeceğine işaret eden Selami Yıldız, "Vatandaşlarımızın canına ve malına kasteden, huzur ve güvenliğimizi tehdit eden her türlü şer odağına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Suç örgütleri ve şehir eşkıyalarına buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; mutlaka devletimizin kadife eldiven içindeki çelik yumruğu ile karşılaşacaklardır." ifadelerini kullandı.