İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 1 ayda 217 gözaltı, 161 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine ve silah imalatı, ticareti ile kaçakçılığının önlenmesine yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Kurşunlama, tehdit ve benzeri suçları içeren 44 farklı olaya karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik harekete geçen polis ekipleri, 10 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla ve Zeytinburnu'nda operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar kapsamında 217 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda 133 tabanca, 2 av tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı, 68 çeşitli ebatlarda fişek ve 2 bin 851 ateşli silah mekanizması ele geçirildi.

161 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 217 şüpheliden 161'i tutuklandı. 39'u adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 54 şüpheli ise serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 2 şüpheli hakkındaki adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda olay sayısının 2025'in aynı dönemine göre yaklaşık yarı yarıya azaldığı, İstanbul'da bu yıl faili meçhul organize suç olayı kalmadığı belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ: "SUÇUN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Operasyonlar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen sergide basın mensuplarına açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, son bir ayda yapılan operasyonlarda farklı tarihlerde suç eylemlerine karışan 44 eylemin failinin yakalandığını söyledi.

Yıldız, şunları kaydetti: "Operasyonlar neticesinde 217 şahıs gözaltına alınmış, 161 şahıs tutuklanmıştır. Operasyonlarda 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştığı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir."