İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

İstanbul Anadolu Yakası'nda terör estiren ve liderliğini Ö.H.'nin yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik dev bir operasyon düzenlendi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı
Yayınlanma:

Teknik ve fiziki takibin ardından şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 18 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

POLİS ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma başlattı. Anadolu Yakası genelinde örgütlü şekilde hareket ederek vatandaşlar üzerinde baskı kurmaya çalışan, liderliğini Ö.H.'nin yürüttüğü suç şebekesi uzun süre polis ekiplerince teknik ve fiziki takibe alındı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK: YAĞMADAN CİNAYETE TEŞEBBÜSE KADAR HER ŞEY VAR

Ekiplerin derinleştirdiği çalışmalarda, suç örgütü üyelerinin bölgede çok sayıda yasa dışı eyleme karıştığı netleştirildi. Şüphelilerin; "Nitelikli Yağma", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Kasten Yaralama", "Silahlı Tehdit", "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet (Ateşli Silahlar Kanunu)", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve adaleti yanıltmaya yönelik "Suç Üstlenme" gibi çok sayıda farklı suça karıştıkları resmi olarak tespit edildi.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI BASKIN

Örgütün yapısını ve üyelerini tek tek deşifre eden Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt lideri Ö.H. ile bağlantılı olduğu belirlenen 18 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Çeteye yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi?Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi?Yurt
istanbul operasyon
Günün Manşetleri
İstanbul'da suç örgütüne operasyon
Marmara'da peş peşe korkutan depremler!
Ticaret Bakanı Bolat'tan otomotiv sektörü açıklaması
Son kullanma tarihi geçmiş ürünler tek tek toplatıldı
İran'ın şehit lideri Hamaney Türkiye için bakın ne emretmiş
TÜİK dünya nüfus verilerini açıkladı!
Özgür Özel'in "algı operasyonu" bütçesi ortaya çıktı!
Meteoroloji il il saat vererek uyardı
İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti
Perinçek'ten NATO Zirvesi sonrası ilk yorum
Çok Okunanlar
Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Marmara'da peş peşe korkutan depremler!
AFAD duyurdu! Konya'da 6 gündür kayıp olan vatandaş sağ bulundu AFAD duyurdu! Konya'da 6 gündür kayıp olan vatandaş sağ bulundu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'ın sözlerine yanıt İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'ın sözlerine yanıt
İstanbul'da suç örgütüne operasyon İstanbul'da suç örgütüne operasyon
Borsa nasıl çalışır? Temel kavramlar... Borsa nasıl çalışır? Temel kavramlar...