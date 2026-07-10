İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

Teknik ve fiziki takibin ardından şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 18 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

POLİS ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma başlattı. Anadolu Yakası genelinde örgütlü şekilde hareket ederek vatandaşlar üzerinde baskı kurmaya çalışan, liderliğini Ö.H.'nin yürüttüğü suç şebekesi uzun süre polis ekiplerince teknik ve fiziki takibe alındı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK: YAĞMADAN CİNAYETE TEŞEBBÜSE KADAR HER ŞEY VAR

Ekiplerin derinleştirdiği çalışmalarda, suç örgütü üyelerinin bölgede çok sayıda yasa dışı eyleme karıştığı netleştirildi. Şüphelilerin; "Nitelikli Yağma", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Kasten Yaralama", "Silahlı Tehdit", "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet (Ateşli Silahlar Kanunu)", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve adaleti yanıltmaya yönelik "Suç Üstlenme" gibi çok sayıda farklı suça karıştıkları resmi olarak tespit edildi.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI BASKIN

Örgütün yapısını ve üyelerini tek tek deşifre eden Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt lideri Ö.H. ile bağlantılı olduğu belirlenen 18 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Çeteye yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma devam ediyor.