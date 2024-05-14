İstanbul'da suya zam! İşte İSKİ'nin teklifiyle yeni fiyatlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında toplandı.

Meclis toplantısında İSKİ Genel Kurulu da yapıldı. Kurulda, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

Teklifte, su fiyatlarına kullanım miktarına göre yüzde 36 ila 60 oranında zam yapılması istendi. Konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede bir metreküpü 23,72 lira olan mevcut fiyatın yüzde 36 oranında zamla 32,28 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 34,14 lira olan fiyatın yüzde 44 zamla 49,17 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 46,49 lira olan fiyatın da yüzde 53 artışla 71,10 lira olması istendi.

Teklifte iş yerlerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademenin kademe oranı 0-15 olarak değiştirilerek 62,14 lira olan fiyatın yüzde 36 zamla 84,51 liraya, 16-50 metreküp olarak belirlenen 2. kademede fiyatın 71,88 liradan yüzde 44 zamla 89,49 liraya, yeni eklenen 3. kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın 71,88 liradan yüzde 53 zamla 109,98 liraya, 4. kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyatın 71,88 liradan yüzde 60 zamla 114,99 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Mecliste oylanan suya zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi. Zam teklifi onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.