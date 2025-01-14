İstanbul’da taksici dehşeti: Müşterilerini bayıltıp taciz ettiği iddia edildi!

İstanbul’da müşterilerini sarhoş ederek ya da ilaçla bayıltıp taciz ettiği ve bu görüntüleri taksici gruplarında paylaştığı iddia edilen 28 yaşındaki şüpheli B.N., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da taksici dehşeti: Müşterilerini bayıltıp taciz ettiği iddia edildi!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan B.N.’nin ifadesinde, söz konusu videoyu boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla çektiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli, daha önce eşi tarafından bıçaklandığını iddia ederek, evliliklerinde yaşanan geçimsizliğin bu olaylara neden olduğunu öne sürdü.

Emniyetteki sorgusunun ardından B.N., “cinsel taciz” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, bir taksicinin müşterilerini sarhoş ederek ya da ilaçla bayıltıp taciz ettiği ve bu görüntüleri taksici gruplarında paylaştığı yönünde gelen ihbarlar üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli B.N.’nin evinde yapılan aramada, iddialara ilişkin delillere ulaşıldı. Yapılan incelemede, şüphelinin video içeriğindeki kadınla geçmişte tanıştığı ve görüntüleri eşine kıskandırma amacıyla çektiği belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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