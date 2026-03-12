İstanbul’da taralı alan ihlali uygulaması: Trafik polisleri dronla denetim yaptı

İstanbul'da trafik polisleri, dron desteğiyle Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Ümraniye'de taralı alan ihlali yapan sürücülere yönelik denetim yaptı. Çeşitli noktalarda yapılan uygulama sırasında sürücülere cezai işlem uygulandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul'un Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Ümraniye ilçelerinde trafik denetimi yaptı. Ekipler, trafik akışını düzenlemek amacıyla ayrılan taralı alanları ihlal eden sürücüleri havadan dron ile tespit etti.

Denetimlerin Ümraniye ayağı, Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında gerçekleştirildi. Uygulama noktasında, taralı alanı ihlal ettiği belirlenen çok sayıda motosiklet ve otomobil sürücüsü trafik polislerince durduruldu. Trafik ekipleri, eş zamanlı olarak Zeytinburnu Cevizlibağ Güney yanyol ile Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında da uygulama yaptı. Bu güzergahlarda da dron destekli takip ile kurallara uymayan araçlar belirlendi.

SÜRÜCÜLERİN İTİRAZLARI CEZAYI ENGELLEMEDİ

Denetimler esnasında durdurulan bazı sürücüler, taralı alan ihlali yapmadıklarını iddia ederek ekiplere itirazda bulundu. Ekipler tarafından kontrolleri tamamlanan ve kural ihlali yaptığı kesinleşen tüm sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul trafik denetimi
