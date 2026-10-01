İstanbul'da Telegram operasyonu: Çocuk istismarı görüntüsü satın alan 8 şüpheli yakalandı!

Daha önce tutuklanan ana şüphelinin hesabına para gönderdiği belirlenen alıcılara yönelik eş zamanlı baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı.

"HATRİCK3" RUMUZLU PROFİLLE BAŞLAYAN SORUŞTURMA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında ulaşılan kritik detaylar şöyle:

Para Karşılığı Satış: Telegram'da "Hatrick3" rumuzlu profil üzerinden çocuk istismarı ve müstehcenlik barındıran materyallerin ücret karşılığında pazarlandığı belirlendi.

Ana Şüpheli Tutuklandı: Yasadışı satışlardan elde edilen gelirlerin S.K. adına kayıtlı hesaba aktarıldığı saptandı. S.K., 21 Nisan 2026 tarihinde çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HESABA PARA GÖNDERENLER DESİFRE EDİLDİ: 8 GÖZALTI

Soruşturmayı derinleştiren siber polisleri, S.K.'nın banka hesabına para transfer eden alıcı konumundaki şüphelileri tek tek tespiti etti. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu raporları ve dijital materyal incelemeleri doğrultusunda kimlikleri belirlenen 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.