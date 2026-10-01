İstanbul'da Telegram operasyonu: Çocuk istismarı görüntüsü satın alan 8 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da Telegram platformu üzerinden çocuk istismarı ve müstehcen içerikli fotoğraf ile videoların para karşılığında satıldığının tespiti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul'da Telegram operasyonu: Çocuk istismarı görüntüsü satın alan 8 şüpheli yakalandı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Daha önce tutuklanan ana şüphelinin hesabına para gönderdiği belirlenen alıcılara yönelik eş zamanlı baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı.

"HATRİCK3" RUMUZLU PROFİLLE BAŞLAYAN SORUŞTURMA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında ulaşılan kritik detaylar şöyle:

Para Karşılığı Satış: Telegram'da "Hatrick3" rumuzlu profil üzerinden çocuk istismarı ve müstehcenlik barındıran materyallerin ücret karşılığında pazarlandığı belirlendi.
Ana Şüpheli Tutuklandı: Yasadışı satışlardan elde edilen gelirlerin S.K. adına kayıtlı hesaba aktarıldığı saptandı. S.K., 21 Nisan 2026 tarihinde çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HESABA PARA GÖNDERENLER DESİFRE EDİLDİ: 8 GÖZALTI

Soruşturmayı derinleştiren siber polisleri, S.K.'nın banka hesabına para transfer eden alıcı konumundaki şüphelileri tek tek tespiti etti. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu raporları ve dijital materyal incelemeleri doğrultusunda kimlikleri belirlenen 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Samsun'da korkunç manzara: Sahilde mayolu insan iskeleti bulundu!Samsun'da korkunç manzara: Sahilde mayolu insan iskeleti bulundu!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

operasyon çocuk
Günün Manşetleri
2 Süper Lig hakemi gözaltında
4 ilde internetten uyuşturucu satışına operasyon
“Türkiye'nin artık kaybetmeye tahammülü yok”
2 işçi sağ kurtarıldı, 5 işçi için çalışmalar sürüyor
Narin Güran cinayetinde gelişme
Eylül ayında en yüksek fiyat artışı hangi grupta yaşandı?
Şanlıurfa depremi sonrası Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı
Tarım ve Orman Bakanlığı son listeyi açıkladı
Çocuk istismarı görüntüsü satın alan 8 şüpheli yakalandı!
28. Dönem 5. Yasama Yılı'nda gözler hangi kritik kararlarda?
Çok Okunanlar
1 Milyon 500 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi 1 Milyon 500 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi
Akaryakıtta 1 Ekim tarifesi değişti: Kademeli ÖTV sonrası güncel benzin ve motorin fiyatları! Akaryakıtta 1 Ekim tarifesi değişti: Kademeli ÖTV sonrası güncel benzin ve motorin fiyatları!
Ekim ayında kışlıklar çıkıyor Ekim ayında kışlıklar çıkıyor
BİM 2-8 Ekim kataloğunda yok yok! BİM 2-8 Ekim kataloğunda yok yok!
Tarım ve Orman Bakanlığı son listeyi açıkladı Tarım ve Orman Bakanlığı son listeyi açıkladı