İstanbul’da terörle mücadele zirvesi: Gazze gündemin merkezindeydi!

Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Katar Şura Meclisi ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi (PAM) işbirliğiyle düzenlenen “Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi Konusunda Küresel Parlamento Konferansı” İstanbul’da başladı.

Bir otelde yapılan konferansa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın farklı bölgelerinden gelen parlamenterler, BM kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Toplantının açılış oturumunda terörle mücadele, aşırılık ve küresel güvenlik konuları ele alındı.

“TERÖRLE MÜCADELE SADECE GÜVENLİKLE SINIRLI OLMAMALI”

Katar Şura Konseyi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim, konuşmasında terör ve aşırılıkla mücadelede yalnızca güvenlik önlemlerine değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve siyasi faktörlere de odaklanılması gerektiğini söyledi.

Ghanim, Katar hükümetinin insana yatırım yapmayı terörle mücadelenin temeli olarak gördüğünü belirterek, Katar’ın özellikle kriz bölgelerindeki gençlere eğitim ve iş fırsatları sunan projelere öncelik verdiğini ifade etti.

Katar yönetiminin yaklaşımını “insana yatırım, sürdürülebilir kalkınma ve barış içinde bir gelecek” olarak özetleyen Ghanim, terörün yalnızca askeri önlemlerle değil, sosyal adalet ve fırsat eşitliği yoluyla da önlenebileceğini vurguladı.

“BU, SADECE FİLİSTİNLİLERE KARŞI BİR TEHDİT DEĞİL”

Konuşmasının devamında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ele alan Al-Ghanim, bu eylemlerin “devlet terörü” olarak nitelendirilebileceğini ifade etti. Ghanim, “Bu, sadece Filistinlilere karşı bir tehdit değildir, daha fazlasıdır; barış içindeki ülkelerin istikrarına karşı bir tehdittir” dedi.

Katar Şura Konseyi Başkanı, İsrail’in eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek şunları söyledi: “Bu tür saldırganlıklara, bu tür ihlallere göz yummak, cezasızlığı teşvik eder ve uluslararası politikaları yok eder. Bu, sadece uluslararası barış ve güvenliğe yönelik (tehdit) değil aynı zamanda terörizm ve aşırılık ortamını da besler, bölgede ve dünyada gerginlik ile güvensizliği artırır.”

Al-Ghanim, İsrail’i “işlediği suçlardan sorumlu tutmak” gerektiğini belirterek, Gazze’de yaşananların uluslararası platformlarda açık şekilde kınanması gerektiğini dile getirdi.

Katar Şura Konseyi Başkanı, “İsrail’in uluslararası toplantı ve forumlara katılımı, burada alınan uluslararası statüye saygı gösterene kadar askıya alınmalı” diyerek, parlamentolara ve uluslararası komitelere etik ve yasal sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

BM TEMSİLCİSİ: “PARLAMENTOLAR MERKEZİ BİR ROL OYNUYOR”

BM Terörle Mücadele Ofisi Özel Projeler ve İnovasyon Şubesi Başkanı Guadalupe Megre, konferansta yaptığı konuşmada parlamentoların terörle mücadelede üstlendiği rolün hayati önem taşıdığını söyledi.

Megre, “Parlamentolar, bu zorlukların üstesinden gelinmesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Yasama organları, denetleyici kurumlar ve halkın temsilcileri olarak terörle mücadele tedbirlerinin etkili, hesap verebilir ve uluslararası hukuka dayalı olmasını sağlayabilirler.” ifadelerini kullandı.

Terörizmin tanımı konusunda uluslararası uzlaşı eksikliğinin, örgütlerin faaliyetlerinin önlenmesini zorlaştırdığını belirten Megre, bu alanda parlamenter iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Megre, konferansa 52 ülkeden 150’den fazla katılımcının katıldığını açıkladı. Katılımcılar arasında parlamenterlerin yanı sıra BM temsilcileri, hukuk uzmanları ve akademisyenlerin de yer aldığı belirtildi.

Megre, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Hepimize verimli görüşmeler, yapıcı fikir alışverişleri ve yenilikçi fikirler diliyorum. Bu fırsatı, terör ve şiddet içeren aşırılıkla mücadelede parlamento liderliğini güçlendirmek ve herkes için barış, güvenlik ve hukukun üstünlüğünü ilerletmek için değerlendirelim.”