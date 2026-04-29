İstanbul'da TOKİ kiralık sosyal konut projesi başlıyor: İşte başvuru şartları ve tarihleri
81 ilde kuraları tamamlanan 500 bin sosyal konut projesinin ardından, TOKİ eliyle hayata geçirilecek kiralık sosyal konut dönemi İstanbul'da başlıyor.
Hükümetin 81 ilde hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesinde kuraların çekilip hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından, sosyal kiralık ev projesi için adımlar atılıyor.
İlk etapta İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında hayata geçirilecek proje kapsamında toplam 15 bin konut inşa edilecek.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, inşası tamamlanan ilk 2 bin konut ağustos ayında teslim edilecek.
HAZİRAN AYINDA BAŞVURU EKRANI AÇILIYOR
Ağustosta teslimatı planlanan ilk 2 bin konut için başvuru sürecinin haziran ayında ilan edilmesi bekleniyor. Evler TOKİ eliyle inşa edilecek ve duyurunun yapılmasının ardından vatandaşlardan talep toplanacak.
Sürecin devamında yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek ve kuradan çıkan vatandaşlar doğrudan TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.
Geriye kalan 13 bin konut ise inşa edildikçe kuraları çekilerek hak sahiplerine kiralanacak. Proje kapsamındaki tüm evlerin inşaatının üç yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
KİMLER BU EVLERİ KİRALAYABİLECEK?
TOKİ'nin inşa edeceği kiralık konutlardan öncelikli olarak alt gelir grubu faydalanacak. Sosyal konut projelerinde olduğu gibi bu projede de memurlar, emekliler, engelliler ve evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlar için özel kontenjanlar ayrılacak.
Başvuru yapacak kişilerde belirli bir süre İstanbul'da ikamet etme şartı ve hanehalkı geliri gibi kriterler aranacak.
SADECE ÜÇ YIL OTURMA İZNİ VAR
Kura sonucu ev sahibi olan vatandaşlar, kiraladıkları evlerde üç yıl boyunca ikamet edebilecek. Üç yıllık kiralama süresinin dolmasının ardından kiracılar evleri tahliye edecek. Boşalan evlerin bakımı yapıldıktan sonra, daireler yeni hak sahiplerine kiralanacak.
PİYASA DEĞERİNİN YARISINDAN BİLE UCUZ OLACAK
Kiralık sosyal konutların fiyatlandırması piyasa rayiç bedellerinin yarısı kadar olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde projenin fiyatlandırması ve üç yıllık kiralama şartı hakkında yaptığı açıklamada fiyatların rayicin yarısından da düşük olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Örneğin bölgede kira bedeli 30 bin lira diyelim; bunun yarısı bedelle, belki yarısının da altında hesaplayacağız. Bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o evde 3 yıl oturacak. Sonra oraya başka bir ihtiyaç sahibi daha gelecek. 3 yılı uzatmayacağız. Çünkü yeni başvuru olacağını düşünüyoruz. O başvuruyla birlikte herkese o imkânı tanıyalım ki, daha çok insan faydalansın. O üç yıl içinde gerekirse evini alsın, işte kentsel dönüşüme girdiyse evi tamamlanır zaten. Yani süreci o yüzden 3 yıl olarak belirledik. TOKİ ev sahibi, vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olacak. Rayiç bedelin yarısının altında bir bedelle uygun şartlarda oturacak"
Sosyal kiralık konutlar sadece şehir dışındaki bölgelerle sınırlı kalmayacak. Projenin lokasyonlarına dair değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, geçtiğimiz haftalarda evlerin şehrin dışında olmayacağını vurgulayarak, "Ataşehir'de bile kiralık ev vereceğiz" demişti.