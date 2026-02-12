İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 20 zam kabul edildi! İşte yeni ücret tarifesi

İBB Meclisi’nde İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 20 zam yapılması talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 20 zam kabul edildi! İşte yeni ücret tarifesi
İstanbul’da toplu ulaşıma zam kararı çıktı. İBB Meclisi toplantısında kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılması talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

Zam kararıyla birlikte elektronik tam bilet ücreti 35 liradan yüzde 20 artışla 42 liraya yükseltildi.

Ayrıca “Mavi Kart” aylık abonman ücreti de 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarıldı.

Öte yandan Marmaray ve banliyö hatlarında ise mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldığı bildirildi.

