İstanbul'da trafikte son durum nasıl? İşte yoğunluk olan bölgeler...

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Ankara istikametinde, Göztepe mevkisinden başlayarak Kartal'a kadar aralıklarla yoğunluk gözlemlendi. Ters istikamette ise Pendik, Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı mevkilerinde trafik ağır ilerledi.

TEM'DE DURUM

TEM Otoyolu'nda Ankara yönünde Ataşehir'de, Edirne yönünde ise Sultanbeyli-Çamlıca gişeleri arasında yoğunluk yaşandı.

KÖPRÜLERDE DURUM

Şile Otoyolu'nda ise Çekmeköy-Ümraniye arasında trafik akışı yavaşladı. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik Uzunçayır'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk ise Ataşehir'e kadar uzandı.

Avrupa Yakası'nda, TEM otoyolunda Gaziosmanpaşa'dan başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam etti.

D-100 kara yolunda ise Cevizlibağ-Haliç ile Okmeydanı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında trafik sıkışıklığı yaşandı. Yenibosna-Avcılar arasında da yoğunluk sürdü.

Sahil yolunda Karaköy-Dolmabahçe arasında, özellikle araçlarıyla gezintiye çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkati çekti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 17.00 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 60, Avrupa Yakası'nda yüzde 47 olarak ölçüldü.

TOPLU TAŞIMA HATLARINDA YOĞUNLUK

Toplu taşıma hatlarında da yoğunluk gözlemlenirken, özellikle Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında aktarma noktalarında kalabalık oluştu.

Bayram tatilinin son gününü dışarıda değerlendiren vatandaşlar Üsküdar sahili, Beylerbeyi, Nakkaştepe, Salacak ve Çamlıca Tepesi'nde vakit geçirdi.