İstanbul’da Türk Dünyasının geleceği konuşuldu: Yeni küresel güç dengelemesi

İstanbul’da düzenlenen “Yeni Küresel Güç Dengesi: Türk Dünyasının Geleceğini Belirleyen Faktör ve Aktörler” konferansında, Türk dünyasının geleceği masaya yatırıldı.

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İstanbul’da Türk Dünyasının geleceği konuşuldu: Yeni küresel güç dengelemesi
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Konferans, İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Birlik Topluluğu tarafından düzenlendi ve Hocalı Katliamı’nın 33. yıldönümü dolayısıyla bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinliğe gönderdiği tebrik mesajıyla katılımcılara selamlarını iletti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Ulusal Kanal Gün Ortası Programı sunucusu Yeşim Eryılmaz, son dönemde Asya ülkelerinin artan gücüne dikkat çekti. Eryılmaz, “Güç dengeleri şekilleniyor, bölge ülkeleri kendilerini göstermeye başlıyor. Uluslararası finans merkezlerinin, Birleşmiş Milletler ve NATO gibi güç odaklarının sarsılmasıyla birlikte yeni güçler ön plana çıkıyor. Türk Devletleri Teşkilatı da böyle bir dönemde güçlenerek yoluna devam ediyor,” dedi.

Etkinlikte, Türk dünyasının birliğinin güçlendirilmesi ve stratejik ittifakların genişletilmesi üzerine konuşmalar yapıldı. Konuşmacılar, ortak faaliyetlerin artırılmasına yönelik fikirlerini paylaştı.

Yeşim Eryılmaz, ayrıca Amerika’nın son dönemde Trump yönetimiyle geliştirdiği yeni politikaları değerlendirerek, Çin ve Rusya’ya karşı durmanın güç dengeleri açısından zorlayıcı olduğunu belirtti. Eryılmaz, Türk dünyasının güçlenmeye devam ettiğini ve bunun uluslararası dengelerde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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