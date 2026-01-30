İstanbul'da Türkiye-İran zirvesi: Hakan Fidan ve Abbas Arakçi basın toplantısı düzenledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi ve bölgesel gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN FİDAN: ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komşu ülkedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, "İran'ın refahı bizim için önemli. İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi. Bölgedeki gerilime değinen Fidan, net bir duruş sergileyerek şu ifadeleri kullandı: "İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız. Sorunların çözümü için askeri müdahaleye karşıyız. Bunun sorunları çözeceğini de sanmıyoruz. Tarafları müzakereye çağırıyoruz."

ARAKÇİ: ABD HİÇBİR ZAMAN SADIK BİR DOST OLMADI

Konuk Bakan Abbas Arakçi, Türkiye ve İran'ın tarih boyunca dostane ilişkilere sahip iki komşu ülke olduğunu hatırlattı. Birçok konuda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Arakçi, "Türk makamları her zaman yanımızda oldu. Bu anlamda hem Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetine teşekkür ediyorum" dedi.

Bölgesel tehditlere dikkat çeken Arakçi, "Bölgemizdeki olaylar gayrimeşru güçlerin etkisiyle oluşuyor. Ortak tehditle mücadele ediyoruz. İslami ülke ve bölgedeki ülkeler dikkatli olmalı. Bölgenin güvenliğini korumak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu. ABD politikalarına da değinen Arakçi, "ABD hiçbir zaman sadık bir dost olmamıştır" ifadesini kullandı.

İran'ın diplomatik kanalları açık tuttuğunu vurgulayan Arakçi, nükleer müzakereler ve barış süreciyle ilgili şu mesajları verdi: "Buna rağmen İran bütün diplomatik ilişkilerinden yanadır. Müzakereler konusunda masa başında olmaya hazırız. Her zaman nükleer müzakerelerimiz barışçıldır. Hiçbir zaman savaş peşinde olmadık. Karşılıklı güven çerçevesinde müzakerelere hazırız."

Türkiye hükümeti ile bölge çıkarları için aynı tarafta olduklarını ve gerginlikleri azaltmak istediklerini belirten İranlı Bakan; Gazze, Suriye, Lübnan ve Irak konularında tüm ülkelerin toprak bütünlüğünden yana olduklarını ifade etti. Suriye ve Irak'ın istikrarının önemine değinen Arakçi, Lübnan'da ulusal diyalog çağrısı yaptı. Gazze'deki duruma ilişkin ise "Gazze'deki soykırım bir an önce sona ermeli. İnsani yardımların biran önce ulaştırılmasından yanayız" dedi. Arakçi sözlerini, iki ülkenin ekonomik ilişkilerini güçlendireceklerini belirterek, "Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Fidan'ın tüm çabaları için teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle noktaladı.