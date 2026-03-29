İstanbul'da uçuşlara yağmur engeli: Birçok sefer iptal
İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve düşük görüş mesafesi, kentin hava trafiğinde ciddi aksamalara yol açtı.
Görüş mesafesinin emniyet sınırlarının altına düşmesiyle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapması planlanan uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı
Yakıt kritiğine giren Pegasus ve AJet’e ait çok sayıda uçak, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere çevre meydanlara yönlendirildi.
Operasyonel yoğunluk nedeniyle hava sahasında bekleme sürelerinin uzadığı kaydedildi.
HEAŞ'TAN 2 GÜNLÜK KISITLAMA KARARI
Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda 29 Mart ve 30 Mart tarihlerini kapsayan bir sefer kısıtlaması kararı aldığını duyurdu.
Yapılan resmi açıklamada, olumsuz meteorolojik koşulların uçuş güvenliğini doğrudan etkilediği belirtilerek, yolcuların seyahatlerinden önce havayolu şirketlerinin güncel duyurularını takip etmeleri istendi.
AJET 51 SEFERİNİ İPTAL ETTİ
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan 51 seferin iptal edildiğini duyurdu.
AJet Basın Müşavirliği, Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin kararı uyarınca 29 Mart Pazar günü için planlanan 51 seferin iptal edildiğini, 11 seferin ise farklı havalimanlarına divert edildiğini açıkladı. Şirket yetkilileri, uçuş emniyetinden ödün verilmediğini ve hava koşullarının seyrine göre yeni iptallerin gündeme gelebileceğini bildirdi.
PEGASUS'TAN 76 SEFER İPTALİ
Pegasus Hava Yolları, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 76 seferin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan uçuş kısıtlama kararı doğrultusunda bugün planlanan seferlerde aksaklıklar yaşandığı belirtilerek, 76 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.
Olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde yeni iptal ve yönlendirmelerin söz konusu olabileceği belirtilen açıklamada, yolcuların uçuşları öncesinde güncel duyuruları takip etmeleri gerektiği kaydedildi.
UÇUŞ İPTALLERİNDE YOLCU HAKLARI
Hava muhalefeti gibi "olağanüstü durumlar" nedeniyle iptal edilen uçuşlarda, havayolu şirketlerinin sağlamakla yükümlü olduğu temel haklar şunlardır:
Bilet İadesi veya Değişiklik: Yolcu, bilet ücretinin tamamının iadesini talep edebilir veya uygun olan ilk uçuşla ücretsiz değişiklik (rebooking) hakkını kullanabilir.
İkram ve Bakım: Bekleme süresine göre (genellikle 2 saat ve üzeri) makul ölçüde yiyecek ve içecek yardımı sağlanmalıdır.
Konaklama ve Ulaşım: Gecikmenin bir geceyi aşması durumunda, havayolu şirketi konaklama ve havalimanı-otel arasındaki ulaşımı karşılamak zorundadır.
Tazminat Notu: Hava durumu "mücbir sebep" sayıldığından, SHY-YOLCU yönetmeliği uyarınca nakdi tazminat (250-600€ arası ödemeler) bu kapsamda talep edilemez.