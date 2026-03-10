İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu: 140 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını tespit etmek ve engellemek amacıyla kapsamlı teknik ve saha çalışmaları gerçekleştirdi. Yürütülen incelemeler sonucunda, Sarıyer'de yatırım kisvesi altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin bu ilçede kurdukları bir çağrı merkezi aracılığıyla uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri saptandı.

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat doğrultusunda emniyet güçleri operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda toplam 140 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin kimlik tespitlerinde, 74'ünün yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

DİJİTAL MATERYALLERDEKİ PLATFORMLAR DEŞİFRE OLDU

Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemeler, dolandırıcılığın yöntemini de gözler önüne serdi. Zanlıların, "bit finance, narafx, ngbackoffice.pro, hedef.ui" isimlerini kullanarak yatırım dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Öte yandan, açık kaynaklardan yapılan kontrollerde söz konusu sistemler hakkında dünya genelinde çok sayıda şikayet kaydı bulunduğu tespit edildi.