İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu: 54 gözaltı

İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası boyutta forex dolandırıcılığı yapan bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu: 54 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası alanda gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık eylemlerini deşifre etmek ve önlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, faaliyetlerin merkezinin Şişli olduğu belirlendi. Şüphelilerin yatırım adı altında ağlarına düşürdükleri kişilere yönelik "forex dolandırıcılığı" yaptığı saptandı.

ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİNDEN ULUSLARARASI AĞ

Siber polisinin yürüttüğü fiziki ve teknik takip süreci, sistemin nasıl işlediğini tüm hatlarıyla ortaya koydu. Zanlıların suç faaliyetlerini organize etmek ve uluslararası düzeyde daha fazla kişiye ulaşmak için bir çağrı merkezi kurdukları tespit edildi. Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin doğrudan bu merkez üzerinden kurbanlarıyla iletişime geçerek uluslararası düzeyde faaliyet yürüttüğünü raporladı. Elde edilen delillerin ve saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Hazırlıkların bitmesiyle birlikte belirlenen adrese polis ekiplerince baskın yapıldı. Gerçekleştirilen bu operasyonda çağrı merkezinde bulunan 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adresteki ilk arama ve el koyma işlemlerinin ardından zanlılar, ifadeleri alınmak ve adli işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri halihazırda devam ediyor.  

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