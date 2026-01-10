İstanbul'da ünlülere uyuşturucu operasyonu: Can Yaman dahil 7 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında yeni bir dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma dahilinde, aralarında Can Yaman, Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Taksöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in de bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltı listesinde mekan sahipleri, yöneticiler ve kamuoyunda "YouTuber" olarak bilinen isimlerin de yer aldığı belirtildi.

SURVIVOR SONRASI GÖZALTI

Gözaltına alınan isimlerden Selen Görgüzel'in durumu dikkat çekti. Görgüzel, kısa süre önce "Survivor" yarışmasına katılmış, yarışmadan elendikten sonra Türkiye’ye dönüş yapmıştı.

Operasyon sadece şahıslarla sınırlı kalmadı; savcılığın talimatıyla gece yarısından sonra harekete geçen polis ekipleri, İstanbul’daki 9 ayrı gece kulübüne baskın düzenledi. Operasyonun önemli ayaklarından biri Maslak’ta gerçekleşti. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 02.30 sıralarında Maslak’taki Klein Phonix adlı eğlence mekanına operasyon yaptı.

OTEL ODALARINDA KÖPEKLERLE ARAMA

Operasyonların bir diğer hedefi ise uyuşturucu ve fuhuş iddiaları ile gündeme gelen Bebek Otel oldu. Jandarma ekipleri, 150 personel ve narkotik köpekleri eşliğinde otele girdi. Ekipler, oteldeki odalarda detaylı arama gerçekleştirdi.