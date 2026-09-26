İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 180 şüpheliden 164'ü tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında harekete geçti. Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 iş yeri ile 5 vale noktası mercek altına alındı.

Polis ekiplerinin belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuruna rastlandı. Ele geçirilenler arasında 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain ve 38,80 gram metamfetamin bulunuyor. Bunlara ek olarak 223 adet sentetik ecza hap, 18 adet ecstasy hap ve 12 gram esrar da ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 9 şişe içerisinde toplam 45 ml GHB maddesi ile bir peçeteye emdirilmiş halde butinaca tespit edildi. Uyuşturucu ticaretinde sıkça kullanılan 5 adet hassas terazinin yanı sıra 110 adet tabanca mermisi de bulunanlar arasında yer aldı. Operasyonda el konulan nakit paranın miktarı ise 130 bin 500 lira oldu.

GÖZALTI SAYISI 180'E YÜKSELDİ

Soruşturma sürerken elde edilen yeni deliller, operasyonun kapsamını genişletti. Bu doğrultuda toplam gözaltı sayısının 180 olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin ardından adli süreç işletildi. Yapılan işlemler sonucunda 180 şüpheliden 164'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Aranan ancak yakalanamayan 3 şüpheli için de yakalama emri düzenlendi.