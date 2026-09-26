İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 180 şüpheliden 164'ü tutuklandı

İstanbul'da üç ilçede sokak satıcılarını hedef alan operasyonda 180 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin yanı sıra tabanca mermisi ve yüz binlerce lira nakit ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 180 şüpheliden 164'ü tutuklandı
Yayınlanma:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında harekete geçti. Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 iş yeri ile 5 vale noktası mercek altına alındı.

Polis ekiplerinin belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuruna rastlandı. Ele geçirilenler arasında 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain ve 38,80 gram metamfetamin bulunuyor. Bunlara ek olarak 223 adet sentetik ecza hap, 18 adet ecstasy hap ve 12 gram esrar da ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 9 şişe içerisinde toplam 45 ml GHB maddesi ile bir peçeteye emdirilmiş halde butinaca tespit edildi. Uyuşturucu ticaretinde sıkça kullanılan 5 adet hassas terazinin yanı sıra 110 adet tabanca mermisi de bulunanlar arasında yer aldı. Operasyonda el konulan nakit paranın miktarı ise 130 bin 500 lira oldu.

GÖZALTI SAYISI 180'E YÜKSELDİ

Soruşturma sürerken elde edilen yeni deliller, operasyonun kapsamını genişletti. Bu doğrultuda toplam gözaltı sayısının 180 olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin ardından adli süreç işletildi. Yapılan işlemler sonucunda 180 şüpheliden 164'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Aranan ancak yakalanamayan 3 şüpheli için de yakalama emri düzenlendi.

Akın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Çok sayıda kişinin malvarlığı dondurulduAkın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Çok sayıda kişinin malvarlığı dondurulduGündem
Kırıkkale merkezli uyuşturucu operasyonu! 107 bin 200 hap ele geçirildi, 6 tutuklamaKırıkkale merkezli uyuşturucu operasyonu! 107 bin 200 hap ele geçirildi, 6 tutuklamaYurt
operasyon
Günün Manşetleri
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!
Akın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması
Kocaeli'de raylı sistem büyüyor
“Savaş suçlularının yeri mahkeme salonlarıdır”
Bu yıl 714 firari Türkiye'ye iade edildi
81 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
Milyarlık bahis soruşturmasında 27 tutuklama!
TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları sona erdi!
İstanbul’da Kültür Yolu heyecanı
Bakan Gürlek son durumu açıkladı
Çok Okunanlar
BİM 27 Eylül - 3 Ekim aktüel ürünler kataloğu: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 27 Eylül - 3 Ekim aktüel ürünler kataloğu: BİM'e bu hafta neler geliyor?
İstanbul 27 Eylül elektrik kesintisi programı İstanbul 27 Eylül elektrik kesintisi programı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 26 Eylül Cumartesi Gazete manşetleri 26 Eylül Cumartesi
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!