İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 284 kilo ele geçirildi

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece’de belirlenen bir adrese gece saatlerinde operasyon düzenledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Akşam saatlerinde Büyükçekmece’nin kenar mahallelerinde tespit edilen adrese yapılan baskında 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ADRESTE YÜKLÜ MİKTARDA METAMFETAMİN

Adreste yapılan aramalarda 225 kilo 650 gramı sıvı, 59 kilo 200 gramı kristal metamfetamin olmak üzere toplam 284 kilo 850 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesi kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.