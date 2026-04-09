İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 343 bin hap ele geçirildi

İstanbul'un Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinde narkotik ekiplerinin düzenlediği baskınlarda 343 bin adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu imalatında kullanılan makineler ele geçirildi.

Simge Sarıyar
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 343 bin hap ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün katılımıyla narkotik madde ticaretine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen bu çalışmalar neticesinde 5 Nisan tarihinde Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinde önceden tespit edilen 1 ikamet ve 1 depoya operasyon düzenlendi. Emniyet güçlerinin adreslere gerçekleştirdiği baskında 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMALARDA İMALAT MAKİNELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin söz konusu ikamet ve depoda yürüttüğü arama işlemleri, yasadışı üretimin ulaştığı boyutu gösteriyor. Adreslerde yapılan detaylı incelemelerde tam 343 bin adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirilirken, aktif üretimde faydalanılan 3 adet uyuşturucu imalatında kullanılan makine ve çok sayıda boş kapsül polis ekiplerince muhafaza altında tutuluyor.

ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL ŞARTI UYGULANDI

Operasyonun ardından emniyetteki ifade ve tespit işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında "TCK 188" suçundan adli kontrol hükümleri uygulandı. Kararın ardından serbest bırakılan şüphelinin hukuki süreci, mahkemenin tayin ettiği bu adli kontrol şartları çerçevesinde devam edecek.

