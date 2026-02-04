İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen ve "ünlü isimlere yönelik" olduğu belirtilen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ekrem imamoğlu dilek imamoğlu uyuşturucu operasyonu
