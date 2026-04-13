İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Aralarında ünlülerin de bulunduğu 19 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında emniyet işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında ünlülerin de bulunduğu 19 zanlı, sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

24 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON KARARI

Soruşturma çerçevesinde, belirlenen hedeflerin yakalanması amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Başsavcılığın yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ÜNLÜ İSİMLER BULUNUYOR

Düzenlenen operasyonlar sonucunda aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 19 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Dosya kapsamında yakalanan isimlerin Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. Şüpheliler, emniyet birimlerinden çıkarılarak sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanedeki rutin işlemlerin bitmesinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul uyuşturucu operasyonu
