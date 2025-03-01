İstanbul’da uyuşturucuya ağır darbe: 365 kg kokain ele geçirildi!

Emniyet güçleri, beş ilçede düzenlediği “NARKOKAPAN-15” operasyonuyla 365 kilogram kokain ele geçirdi, 12 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da uyuşturucuya ağır darbe: 365 kg kokain ele geçirildi!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonuna dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı. “NARKOKAPAN-15” adı verilen operasyon kapsamında, İstanbul’un beş ilçesinde gerçekleştirilen baskınlarda 365 kilogram kokain ele geçirildi, 12 şüpheli yakalandı.

BEŞ İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri iş birliğiyle yürütülen operasyonda Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerindeki 13 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

“HER KÖŞE BAŞINDA BİZ VARIZ”

Operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı veren Yerlikaya, operasyona liderlik eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

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