İstanbul'da uyuşturucuya ağır darbe: 880 kilo skunk ele geçirildi

Başakşehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 880 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Biri yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da uyuşturucuya ağır darbe: 880 kilo skunk ele geçirildi
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İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen büyük çaplı bir operasyonda 880 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından Başakşehir'de iki araç ve bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

777 PAKET UYUŞTURUCU, 7 GÖZALTI

Operasyon kapsamında 777 paket halinde toplam 880 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Biri yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli, olayla bağlantılı olarak yakalandı.

Operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine karşı yürütülen mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Yerlikaya paylaşımında, “Uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayacağız. Gençlerimizi ve toplumumuzu bu illetten korumak için çalışmalarımız aralıksız sürecek” ifadelerine yer verdi.

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