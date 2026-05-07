İstanbul’da vefat eden her 3 kişiden 1’i memleketinde defnedildi: Mezar yeri fiyatları dudak uçuklatıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 2025 Yılı Faaliyet Raporu verilerini paylaştı. Rapora göre, İstanbul'da geçen yıl hayatını kaybeden 83 bin 473 kişiden 57 bin 139'unun defin işlemi kentteki mezarlıklarda gerçekleştirildi. Vefat edenlerin yüzde 29,77'sini oluşturan 24 bin 846 kişi ise şehirlerarası nakil yoluyla memleketlerine gönderilerek orada son yolculuğuna uğurlandı.

Yurt dışı nakil verilerine göre, 1488 kişinin cenazesi havalimanı veya sınır kapılarına kadar taşınarak uluslararası nakil işlemiyle ülke dışına sevk edildi. Ekipler, yıl boyunca günde ortalama 229 cenaze için defin ve nakil operasyonu yürüttü.

MEZAR YERİ FİYATLARI CEP YAKIYOR

İstanbul’da cenaze nakil, gasilhane, tahta tabut, tabut örtüsü ve defin işlemleri belediye tarafından ücretsiz olarak sunulmaya devam ediyor. Ancak kentteki boş mezar yerlerinin satış bedelleri, bulundukları bölgelere ve gruplara göre büyük farklılıklar gösteriyor.

2026 Yılı Mezarlık Ücret ve Hizmet Bedelleri tarifesine göre, Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu ve Ulus gibi birinci grupta yer alan mezarlıklarda boş bir mezar yerinin fiyatı 334 bin 896 liraya kadar çıkıyor. Buna karşılık, dördüncü grupta yer alan ve daha önce köy statüsünde olan Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz ve Kısırkaya gibi bölgelerdeki mezarlıklarda boş yerler 10 bin 728 liradan satışa sunuluyor.

Kent genelinde toplam 580 mezarlık bulunuyor. Bu mezarlıkların 513'ü Müslümanlara ait olup 1314 hektarlık bir alanı kaplarken, 94 hektarlık alana yayılan 67 azınlık (ekalliyet) mezarlığı hizmet veriyor. Avrupa Yakası'nda 263 Müslüman ve 45 azınlık mezarlığı yer alırken, Anadolu Yakası'nda 250 Müslüman ve 22 azınlık mezarlığı mevcut.

İbadethane ve gasilhanelerde sunulan dini hizmetler için toplam 57 din görevlisi ve gassal mesai harcıyor. Bu kadroda imamların yanı sıra peder, papaz, haham ve Alevi dedeleri de görev alıyor. Mezarlıkların güvenliğini sağlamak amacıyla ise toplam 643 personelden oluşan bir ekip çalışıyor. Bu güvenlik ordusu bünyesinde; 1 proje yöneticisi, 5 bölge amiri, 11 güvenlik sorumlusu, 38 motosikletli güvenlik görevlisi ve 588 silahsız özel güvenlik görevlisi bulunuyor.