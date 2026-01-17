İstanbul'da 'yan bakma' cinayeti: 16 yaşındaki Atlas'ı öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir kafeden çıkan iki grup arasında "yan bakma" meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 15 yaşındaki E.Ç., üzerinde taşıdığı ve "sustalı" olarak tabir edilen bıçakla 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güngören Çocuk Büro Amirliği ekipleri, şüpheli E.Ç.’yi olayda kullandığı suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderildi.

"KARNINA BİR KEZ BIÇAĞI VURDUM"

Soruşturma dosyasında zanlı E.Ç.'nin savcılık ifadesi de yer aldı. Olay günü A.H., A.H., S.Y. ve Musa isimli arkadaşlarıyla kafeye gittiğini belirten E.Ç., yaşananları şu sözlerle anlattı: "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben, arkadaşlarım ile birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir grup içinde bulunan, olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana, 'ne bakıyorsun' diyerek küfür etti ve üzerime geldi. Ben de, üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar, yanındaki arkadaşları da beni darp ederek bana hakaret ettiler."

Olay yerinden kaçmadığını belirten zanlı ifadesini şöyle sürdürdü: "Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.H., bıçağı vermemi söyledi, ben de elimdeki bıçağı ona verdim. A.H. bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. A.H.'de bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önceden Atlas Çağlayan’ı tanımam. Suçlamaları anlattığım hali ile kabul ediyorum."