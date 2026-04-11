İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yol yarışı ve Ata koşusu nedeniyle yarın Beşiktaş ve Ataşehir'de bazı yollar trafiğe kapatılacak; sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yayınlanma:

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Beşiktaş'ta düzenlenecek Yol Yarışması kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

BEŞİKTAŞ'TA KAPATILACAK YOLLAR

İnşirah Caddesi-Hüsrev Gerede Sokak kesişimi, Küçük Bebek Caddesi-Küçük Bebek Dere Sokak kesişimi, Boğaziçi Üniversitesi Bebek Yokuşu kesişimi, Şair Nigar Mektep Sokak-Kışlak Sokak kesişimi, Muallim Naci Caddesi-Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişimi, Çağrı Sokak-Yeşilpınar Sokak kesişimi, Sakıp Sabancı Caddesi-Baltalimanı Hisar Caddesi kesişimi ve Aşiyan Yolu-Şehitlik Dergahı Sokak kesişiminde trafik akışı sağlanamayacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu yollara alternatif olarak Portakal Yokuşu ile Dereboyu, Ahmet Taner Kışlalı, Ahmet Adnan Saygun, Küçük Bebek, Nispetiye, Sekbanlar ve Çırağan caddeleri, Kuruçeşme Çağrı, Arnavutköy Dere, Reşat Nuri Güntekin ve Kiraçhane sokaklar kullanılabilecek.

ATAŞEHİR'DE KAPATILACAK YOLLAR

Ataşehir'de düzenlenecek koşu kapsamında ise Ataşehir Bulvarı kesişimi ile Ataşehir Bulvarı-Fazılpaşa Sokak kesişimi arasında kalan Ataşehir Bulvarı, Ataşehir Bulvarı-Fazılpaşa Sokak kesişimi ile Fazılpaşa Sokak-Dere Sokak kesişimi arasında kalan Fazılpaşa Sokak, Gazi Mustafa Çolak Caddesi kesişimi arasında kalan Atapark Caddesi, Turgut Özal Bulvarı kesişimi arasında kalan Turgut Özal Bulvarı ve bu güzergaha çıkan tüm yollar ile Dere Sokak-Atapark Caddesi kesişimi ile Atapark Caddesi, Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Ataşehir Bulvarı, Çitlenbik Caddesi ile Muhtar Hasan ve Dere sokaklar trafiğe kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücüler, Meriç, Sedef, Dicle, Dudullu, Dereboyu ve Ahmet Yesevi caddeleri ile Rıfat Danışman Sokak'ı alternatif olarak tercih edebilecek.

