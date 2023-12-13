İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 22 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma sonucu gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 22 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yurt genelinde yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak İstanbul'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından önemli bir operasyona imza atıldı.

Yasa Dışı Bahis Operasyonunun Ayrıntıları

Çalışmalarda çevrim içi sitelerde bahis oynamak için para yatırma ve çekme işlemlerinin kontrolüne yönelik banka hesaplarının oluşturulduğunu belirleyen ekipler, para trafiğinin takibi için ise ofis evlerinin kiralandığını, buralarda vardiyalı ve maaş karşılığında çalışan zanlıların bulunduklarını tespit etti.

Şüphelilerin 3'üncü kişilerden temin edilen banka hesaplarını ev veya ofislerde bulunan telefonlara tanımladıklarını belirleyen ekipler, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten sağlanan paraların nakline aracılık edildiğini ortaya çıkardı.

Ekipler, çalışmalarını tamamladıktan sonra Zeytinburnu'nda belirlenen 8 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 22 zanlıyı yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Adreslerdeki aramalarda, 96 cep telefonu, 96 SIM kart, 27 dizüstü bilgisayar, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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