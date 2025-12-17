İstanbul’da yeni nesil suç örgütüne darbe: 4’ü çocuk 25 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzuru bozan ve "yeni nesil suç örgütü" olarak nitelendirilen yapıya karşı düğmeye bastı. Haraç toplamak amacıyla hastanelerden evlere, iş yerlerinden park halindeki araçlara kadar hedef gözetmeksizin kurşun yağdıran ve kasten yaralama suçlarıyla vatandaşın can güvenliğini tehdit eden çeteye yönelik kapsamlı bir takip süreci başlatıldı.

İSTANBUL'UN 10 İLÇESİNDE NEFES KESEN OPERASYON

Emniyet güçleri, teknik ve fiziki takiplerin ardından örgüt üyelerini yakalamak için harekete geçti. Suç şebekesine yönelik dört ayrı dalga halinde gerçekleştirilen operasyonlarda İstanbul adeta ablukaya alındı. Baskınların adresi Beyoğlu, Küçükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş, Başakşehir, Şişli ve Sancaktepe ilçeleri oldu. Belirlenen adreslere yapılan şok baskınlarda, suça sürüklendiği belirlenen 4'ü çocuk yaşta olmak üzere toplam 25 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Operasyonun detaylarında şoke edici bir gerçek de gün yüzüne çıktı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan 2 kadın şüphelinin, örgüt adına tetikçilik yaptığı ve silahlı saldırıları gerçekleştirdiği öğrenildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu şüphelilerin bir kısmı saklandıkları otel odalarında ve gizlendikleri evlerde ele geçirildi.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda ise suç aleti 4 adet silah, iletişimde kullanılan 7 cep telefonu ve dijital materyallerin bulunduğu 4 bilgisayar bulunarak muhafaza altına alındı.

Gözaltı sürecinin ardından adli mercilere sevk edilen 18 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, son operasyon dalgasında yakalanan 7 kişinin emniyetteki işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi. Öte yandan, çökertilen çetenin gerçekleştirdiği bazı eylemlere ait güvenlik kamerası kayıtları da soruşturma dosyasına girdi. Ortaya çıkan görüntülerde, zanlıların hedef aldıkları noktaları kurşunladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştıkları anlar saniye saniye kaydedildi.