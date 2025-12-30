İstanbul’da yılbaşı tedbirleri: Beyoğlu, Şişli, Kadıköy ve Beşiktaş’ta yollar kapanacak

İstanbul Valiliği, yılbaşı kutlamaları ve 1 Ocak’ta gerçekleştirilecek “Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı” nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Ayrıca belirli tramvay hatlarında sefer düzenlemeleri yapılacağı belirtildi.

31 ARALIK YILBAŞI TEDBİRLERİ

Valiliğe göre Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy’de 31 Aralık günü saat 14.00’ten program bitimine kadar çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak.

BEYOĞLU’NDA KAPANACAK YOLLAR

İstiklal Caddesi ve tüm bağlantı sokakları, Takı Zafer Caddesi, Sıraselviler Caddesi’nin Hocazade Sokak–Taksim Meydanı arası, Asmalı Mescit Caddesi, Osmanlı Sokak, Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak başta olmak üzere birçok cadde ve sokak kapatılacak.

Ayrıca Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı’nda belirli yönlerde kapanmalar uygulanacak.

Alternatif güzergahlar: Tarlabaşı Bulvarı (Unkapanı yönü), Meclis-i Mebusan Caddesi, İnönü Caddesi.

ŞİŞLİ’DE KAPANACAK YOLLAR

Mim Kemal Öke Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak ve bağlantıları trafiğe kapalı olacak.

Alternatif güzergahlar: Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi.

BEŞİKTAŞ’TA KAPANACAK YOLLAR

Palanga Caddesi, Kırbaç Sokak, Kireçhane Sokak ve Alay Emini Sokak kapatılacak.

Alternatif güzergahlar: Yeşilpınar Sokak, Yol Sokak, Ahmet Adnan Saygun Caddesi.

KADIKÖY’DE KAPANACAK YOLLAR

Bahariye Caddesi, General Asım Gündüz Caddesi, Badem Altı Sokak, Leylek Sokak, Tuglacı Emin Bey Sokak, Mühürdar Caddesi,

Albay Faik Sözdener Caddesi ve Caddebostan İskele Sokak kapatılacak.

Alternatif güzergahlar: Söğütlüçeşme Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak.

1 OCAK YÜRÜYÜŞ PROGRAMI TEDBİRLERİ

Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde gece 03.00’ten program sonuna kadar bazı yollar kapalı olacak.

FATİH’TE KAPANACAK YOLLAR

Galata Köprüsü (22.00’den itibaren), Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Divanyolu Caddesi ve bağlantı sokakları kapatılacak.

Alternatif güzergahlar: Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü.

BEYOĞLU’NDA KAPANACAK YOLLAR

Meclisi Mebusan Caddesi (belirli aralık), Bankalar Caddesi, Tersane Caddesi, Necatibey Caddesi, Alageyik Sokak, Yüksek Kaldırım Sokak ve Kemeraltı Caddesi ile bağlantıları trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergahlar: Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi (Dolmabahçe yönü), Unkapanı Köprüsü.

TRAMVAY DÜZENLEMELERİ

T1 Kabataş–Bağcılar Hattı

31 Aralık 22.00’den itibaren Kabataş–Sultanahmet arası sefer yok

1 Ocak 03.00’ten itibaren Kabataş–Beyazıt arası sefer yapılmayacak

T5 Eminönü–Alibeyköy Hattı

1 Ocak 03.00’ten itibaren Küçükpazar–Eminönü arası kapalı



Valilik, sürücülerin ve vatandaşların ulaşım planlarını bu düzenlemelere göre yapmalarını istedi.