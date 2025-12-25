İstanbul’da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 124 adrese girildi, eylem hazırlığındaki 115 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'ın yılbaşı etkinliklerinde eylem yapma planını deşifre etti. Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün özellikle gayrimüslimleri ve doğrudan Türkiye'yi hedef alan saldırı planları yaptığı istihbaratı üzerine geniş çaplı bir soruşturma yürüttü.

ULUSLARARASI ARANAN İSİMLER LİSTEDE

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, örgütün çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen 137 şüpheli tespit edildi. Savcılık, bu kişilerin bir kısmı hakkında hem ulusal hem de uluslararası seviyede terör suçlarından yakalama kararı bulunduğunu bildirdi. Örgütün, yaklaşan yılbaşı sürecinde eylem çağrıları yaptığı ve somut saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

124 ADRESTE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, İstanbul genelinde belirlenen 124 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda tabanca, fişek ve örgütsel dokümana el konuldu.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 137 şüpheliden 115'i yakalandı. Emniyet birimleri, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.