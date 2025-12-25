İstanbul’da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 124 adrese girildi, eylem hazırlığındaki 115 kişi yakalandı

Yılbaşı etkinlikleri öncesi olası eylem planlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 124 adrese girildi, eylem hazırlığındaki 115 kişi yakalandı
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'ın yılbaşı etkinliklerinde eylem yapma planını deşifre etti. Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün özellikle gayrimüslimleri ve doğrudan Türkiye'yi hedef alan saldırı planları yaptığı istihbaratı üzerine geniş çaplı bir soruşturma yürüttü.

ULUSLARARASI ARANAN İSİMLER LİSTEDE

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, örgütün çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen 137 şüpheli tespit edildi. Savcılık, bu kişilerin bir kısmı hakkında hem ulusal hem de uluslararası seviyede terör suçlarından yakalama kararı bulunduğunu bildirdi. Örgütün, yaklaşan yılbaşı sürecinde eylem çağrıları yaptığı ve somut saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

124 ADRESTE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, İstanbul genelinde belirlenen 124 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda tabanca, fişek ve örgütsel dokümana el konuldu.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 137 şüpheliden 115'i yakalandı. Emniyet birimleri, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

ATV canlı yayın Müge Anlı izle! 25 Aralık Perşembe yeni bölüm ekrandaATV canlı yayın Müge Anlı izle! 25 Aralık Perşembe yeni bölüm ekrandaMedya
FETÖ’nün kamu yapılanmasına darbe: 20 şüpheli için gözaltı kararıFETÖ’nün kamu yapılanmasına darbe: 20 şüpheli için gözaltı kararıGündem
istanbul deaş operasyon
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi
Eylem hazırlığındaki 115 kişi yakalandı
FETÖ’nün kamu yapılanmasına darbe
Fenerbahçe’den olağanüstü toplantı sonrası açıklama
“Adli Tıp’ta bu testin tekrarını isteyeceğiz”
Covid-19 düzenlemesine ilişkin açıklama
İnfaz sisteminde kritik değişiklikler
Libya heyetini taşıyan uçakta neler yaşandı?
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
Çok Okunanlar
Meteoroloji il il duyurdu Meteoroloji il il duyurdu
Engelli oğlu ve kızını öldüren baba intihar etti Engelli oğlu ve kızını öldüren baba intihar etti
Benzine zam ya da indirim olacak mı? Benzine zam ya da indirim olacak mı?
Altın fiyatlarında deprem! Altın fiyatlarında deprem!
Ses ve görüntü kayıtları sonrası CHP’li Hakan Keskin görevden alındı Ses ve görüntü kayıtları sonrası CHP’li Hakan Keskin görevden alındı