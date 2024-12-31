İstanbul’da yılbaşı önlemleri zirveye çıkıyor!

İstanbul’da yeni yıl kutlamaları için güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Özellikle yılbaşı gecesinin en yoğun kutlamalarının yapıldığı Taksim Meydanı’nda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan Mobil Komuta Merkezi devreye girdi. 15 binin üzerinde güvenlik kamerasıyla, Taksim’den İstanbul’un her köşesi anlık olarak izleniyor.

Mobil Komuta Merkezi’ne, helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve güvenlik personelinin yaka kameralarından da görüntü aktarılıyor. Böylece, olası bir olumsuz durumda güvenlik güçleri anında müdahalede bulunabilecek. Taksim Meydanı’nda ve İstiklal Caddesi’nde polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişileri durdurarak üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştiriyor.

29 İLÇEMİZDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Mobil Komuta Merkezi’ni ziyaret ederek, burada güvenlik çalışmalarını denetledi. Yıldız, 2024 yılına girerken İstanbul’da güvenliği sağlamak için 10 bin 458 ekiple 55 bin 325 personelin görevlendirildiğini açıkladı. Yıldız, özellikle Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti. “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.

İSTANBUL’DA 7/24 GÜVENLİK

Taksim Meydanı’nda, İstiklal Caddesi’nde ve çevresindeki tüm noktalarda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Atlı polisler ve polis köpekleri de devriye gezerek güvenlik önlemlerine katkı sağlıyor.