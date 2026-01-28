İstanbul'da zehir tacirlerine büyük darbe: Milyonlarca hap ve tonlarca madde ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu imalatı ve ticaretine ağır bir darbe vurdu.

Ekipler, suçun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 1-27 Ocak tarihleri arasında geniş kapsamlı bir operasyon zinciri başlattı.

PENDİK'TEN BAĞCILAR'A UZANAN TAKİP

Emniyet güçleri, teknik ve fiziki takipler neticesinde Pendik, Arnavutköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Güngören, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Fatih, Avcılar, Kartal, Esenyurt, Sancaktepe ve Bağcılar'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda toplam 39 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen maddelerin dökümü, operasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Aramalarda 8 milyon 486 bin sentetik ecza hap, 142 kilo 826 gram eroin, 34 kilo 308 gram metamfetamin, 27 kilo 347 gram kokain, 97 kilo 737 gram skunk, 190 bin uyuşturucu hap, 208 bin captagon hap ve 1 ton 168 kilo 100 gram katkı maddesi bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

37 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 39 zanlı adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 37'si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyonlara katılan personeli tebrik eden İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına konuyla ilgili detaylı bilgi verdi. Suç ve suç unsurlarıyla mücadelenin etkin şekilde sürdüğünü belirten Yıldız, narkotik suçlarla savaşın sadece bugünün değil, yarının da mücadelesi olduğunu vurguladı.

Son bir ayda 14 ilçede yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerin durumuna değinen Yıldız, şu ifadeleri kullandı: "Operasyonlar sonucunda 308 kilogram uyuşturucu madde, 1 ton 168 kilogram uyuşturucu ham madde, 8 milyon 884 bin uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Bu mücadeledeki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir. Her zaman ifade ediyorum, gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız."