İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! 69 şüpheli tutuklandı

Yurt içinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak İstanbul'da, narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirilmiş ve çalışma kapsamında 19 Aralık'ta Esenyurt'ta belirlenen adreslere ve araçlara düzenlenen eş zamanlı operasyonda 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca, 94 mermi, 7 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirilmişti.

69 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yönelik Esenyurt'ta yapılan operasyonda yakalanan 72 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 69'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.