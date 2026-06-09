İstanbul'da zehir tacirlerine tarihi darbe! Dev operasyonda 95 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı adli soruşturma kapsamında, sokak satıcısı olarak tabir edilen ve gençleri fahiş oranda zehirleyen organizasyonlara karşı sınır ötesi operasyonları aratmayacak bir gizlilikle hareket edildi. Teknik ve fiziki takipleri siber veri tabanlarında tamamlanan şüphelilerin adresleri saniyeler içinde ablukaya alındı.

BEYOĞLU MERKEZLİ 66 ADRESE SAAT 05.00'TE EŞ ZAMANLI BASKIN

Narkotik polisinin fahiş bir gizlilikle yürüttüğü operasyonun ana omurgasını, İstanbul'un suç kronolojisinde sıkça adı geçen Beyoğlu ilçesindeki Tarlabaşı, Hacı Ahmet ve Hacı Hüsrev bölgeleri oluşturdu. Operasyonun etki alanı sadece bu mahallelerle sınırlı kalmadı; İstanbul genelinde önceden siber radarlarla tespit edilen 58 farklı ikamet ile uyuşturucu lojistiğinin sağlandığı değerlendirilen Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli'ndeki 8 stratejik nokta olmak üzere toplam 66 adrese eş zamanlı fiziki baskınlar yapıldı. 9 Haziran 2026 günü tam saat 05.00 itibarıyla koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen hücre evlerinde fahiş bir asayiş hareketliliği yaşandı.

112 ŞÜPHELİDEN 95'İ KISKIVRAK YAKALANDI

Narkotik timleri, Özel Harekat polisleri ve insansız hava araçlarının (İHA) siber desteğiyle yürütülen şafak operasyonunda, haklarında adli işlem kararı bulunan toplam 112 şüpheliden 95'i kıskıvrak gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturma derinleştirildiğinde şebeke üyelerine dair ilginç siber ve adli kayıtlar da ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 22'sinin zaten farklı asayiş ve narkotik suçlarından dolayı cezaevinde parmaklıklar arkasında bulunduğu, 1 şüphelinin ise vatanı görevini yapmak üzere kışlada askerlik vazifesinde olduğu resmi makamlarca saptandı.

ZEHİR BİLANÇOSU AÇIKLANDI: MARİHUANADAN LSD'YE KADAR HER ŞEY VAR

Narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla 66 fiziki adreste, gizli bölmelerde ve ara yakalamalarda ele geçirilen suç unsurları, şebekenin sokaklardaki fahiş zehir trafiğini gözler önüne serdi. Adli emanete ve siber yasal kayıtlara geçirilen uyuşturucu mühimmat listesi düz metin akışıyla şu şekilde ilan edildi:

Esrar Ve Metamfetamin Grubu: 57 ayrı paket halinde sarmalanmış net 146,50 gram marihuana ile 9 paket halinde satışa hazır hale getirilmiş 11,03 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kokain Ve Sentetik Maddeler: Sokak satıcılarının fahiş fiyatlarla piyasaya sürmeyi planladığı 17 paket halinde 6,30 gram kokain, tam 355 adet sentetik ecza hap, 4 adet ecstasy hap ve 1 adet tehlikeli halüsinojen olan LSD bulundu.

Ateşli Silahlar: Adreslerde yapılan fiziki aramalarda uyuşturucu ticaretinden elde edilen paraları ve bölgeleri korumak amacıyla tutulduğu değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörler de siber incelemeler için kriminal laboratuvarına gönderildi.

FİRARİ ŞAHISLAR İÇİN ÇEMBER DARALTIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, operasyonun şafak vaktindeki fiziki baskınlarında adreslerinde bulunamayan diğer firari şüphelilerin siber ayak izlerini takip ederek gözaltına alınmalarına yönelik çemberi daraltıyor. Vatan Caddesi'ndeki Narkotik Şube Müdürlüğü yerleşkesinde siber sorgu odalarına alınan 95 şüphelinin emniyetteki adli işlemlerinin ve ifade alım süreçlerinin 7/24 esasıyla devam ettiği, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.