İstanbul'daki aile katliamında şok eden gelişme! 3 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı

İstanbul'da dün korkunç bir aile katliamı meydana gelmişti. Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde şüpheli Bahtiyar Aladağ annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş açmış, anne Necmiye ve baba Muhammet Aladağ hayatını kaybetmiş, kız kardeşi Buket Aladağ ise ağır yaralanmıştı.

Buradan otomobille kaçan şüpheli Aladağ, Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bulunan kuaföre gidip çalışan Mehmet Salih Özsökük'ü silahla vurarak öldürmüş, akrabası Gökhan Soylu'yu ise yaralamıştı.

Bu olayın ardından Bahtiyar Aladağ, otomobiliyle gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de silahla ateş açarak öldürmüştü.

Bahtiyar Aladağ, daha sonra silahla otomobilinde intihar etmişti.

3 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

4 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar eden kişinin, eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü ortaya çıktı.

Şüpheli Bahtiyar Aladağ'ın annesi Necmiye, babası Muhammet Aladağ, kuzeni Şadan Serdar Buke ile kuaför Mehmet Salih Özsökük'ü öldürmesi, kız kardeşi Buket Aladağ'ı ve kayınbiraderi Gökhan Soylu'yu silahla yaralayıp intihar etmesine ilişkin polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Olayı araştıran ekipler, Büyükçekmece Tepekent Işıklar'da göl kenarında 3 ceset daha buldu. Cesetlerin Bahtiyar Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu A.A'ya ait olduğunu tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cenazesi olay yerinden alınıp Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bahtiyar Aladağ'ın 7 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi.

Bu arada, yaralanan Buket Aladağ ve Gökhan Soylu'nun ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.