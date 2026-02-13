İstanbul'daki düğün salonlarında 'salı tatili' dönemi başlıyor

İstanbul genelindeki düğün ve davet salonları, kır düğünü mekanları ile söz ve isteme organizasyonlarının yapıldığı evlerde yeni bir çalışma düzenine geçiliyor. İSTDO tarafından alınan tavsiye kararı doğrultusunda, 1 Mart tarihinden itibaren işletmeler salı günleri kapalı olacak.

Sürdürülebilirlik ve çalışan refahının gözetildiği bu uygulama ile personel motivasyonunun yükseltilmesi, iş yükünün dengelenmesi ve sektörde ortak bir standart oluşturulması hedefleniyor. 13 Ocak 2026 tarihinde yapılan genel kurulda, esnaf ve işletme müdürlerinden gelen talepler üzerine alınan karar, yaklaşık 1300 düğün salonunu kapsıyor.

HİZMET KALİTESİ VE ÇALIŞAN MOTİVASYONU HEDEFLENİYOR

İSTDO Başkanı Adem Sönmez, Anadolu'da bir sosyal yardımlaşma geleneği olan düğün kültürünü İstanbul'da sürdürmeye devam ettiklerini belirtti. Sönmez, kadın kuaförlerinin salı günleri kapalı olmasının da bu kararın alınmasında etkili olduğunu ifade etti.

Çalışanların büyük bölümünün kadınlardan oluştuğuna ve hafta sonlarının yoğun geçtiğine dikkat çeken Sönmez, şunları kaydetti: "Pazartesi günü muhasebe ve tedarik işlemleri tamamlanacak, salı günü ise tüm personel için dinlenme fırsatı olacak. Hem işletmelerin hem personelin bir gün dinlenmesi, hizmetin daha iyi ve kaliteli sunulması açısından önemli. Aynı zamanda çalışan motivasyonunun artırılması ve sektörde ortak bir standart oluşturulması hedefleniyor"

Yeni düzenlemede organizasyonlar için bazı istisnalar da bulunuyor. Salı günü etkinlik yapmak isteyen işletmelerin, bu durumu önceden İSTDO'ya yazılı olarak bildirmesi zorunlu tutuluyor.

Bildirim yapan işletmelerin çalışma saatlerine ilişkin bilgi veren Sönmez, "Akşam saat 17.00'den sonra işletmelerimiz açık olacak. Düğün, kına, söz, isteme ya da nikah gibi programlar odamızın bilgisi dahilinde yapılabilecek." diye konuştu.

Karara uymayan işletmeler hakkında odanın "Uyulması Zorunlu İlke ve Teamülleri" çerçevesinde işlem yapılacak. Sönmez, talebin doğrudan üyelerden gelmesi nedeniyle uyum sorunu beklemediklerini, ancak denetim personelinin sahada aktif görev yapacağını vurguladı.

SEKTÖRDE NİTELİKLİ PERSONEL ARAYIŞI

Daha önce kapalı mekanlarda yanıcı ve parlayıcı madde kullanımını yasaklayarak önemli bir adım attıklarını hatırlatan Sönmez, sektördeki istihdam sorununa da değindi.

Garson, müzisyen, saha ve banket personeli gibi ara eleman bulmakta güçlük çektiklerini belirten Sönmez, bu alanda çalışmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi. İSTDO, personel açığını kapatmak için üniversiteler, meslek yüksekokulları, halk eğitim merkezleri ve İŞKUR ile işbirliği yapmayı hedefliyor.