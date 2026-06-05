İstanbul'daki otel odasında ölü bulundu! Azerbaycanlı bürokratın ölümü araştırılıyor

Olay, Beşiktaş'ta yer alan bir otelde meydana geldi. Uluslararası bir konferansa katılmak amacıyla İstanbul'a gelen Azerbaycan vatandaşı 41 yaşındaki bürokrat Rovshan Muradov, etkinlik öncesinde bölgedeki otele yerleşti. Bir süre sonra Muradov'a ulaşamayan ve haber alamayan yakınları, durumu otel yönetimine bildirdi.

GÖREVLİLER İÇERİ GİRDİĞİNDE HAREKETSİZ YATIYORDU

Gelen ihbar üzerine Azerbaycanlı bürokratın kaldığı odaya giren otel görevlileri, Muradov'u yatağında hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale ve kontrolde Rovshan Muradov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm olayının doğrulanmasının ardından polis ekipleri, otel odasında ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan ilk çalışmalarda, Muradov'un vücudunda herhangi bir yara, darp ya da boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince incelenen güvenlik kamera görüntülerinde de odaya gelip giden şüpheli bir kimsenin olmadığı tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Azerbaycanlı bürokratın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muradov'un kesin ölüm nedeni, burada yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.