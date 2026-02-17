İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 19'a yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, ünlü isimleri de kapsayan bir uyuşturucu soruşturması yürütüyor.

Operasyon; "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamalarıyla toplam 25 şüpheliye yönelik başlatıldı.

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk baskınlarda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki isimler arasında; Terzi isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, fenomen Hakan Kakız, modacı Kemal Doğulu, Murat C., Barış T., "Bonivex" isimli işletmenin sahibi Murat Ö., "Züber" isimli firmanın ortakları Murathan K. ile Nailcan K., Alihan T., Tolga S., Ramazan B., Aygün A., Buse Görkem N., oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Furkan K. bulunuyor.

Soruşturmanın devamında, boksör Adem Kılıçcı ile manken Tolga Kulakçı da polis ekiplerince gözaltına alındı. Son yakalamalarla birlikte dosya kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a ulaştı.